Flag football. Obiettivo centrato per i Pirates Bulldogs con l'accesso ai playoff nazionali

L’ultima giornata di regular season disputatasi domenica scorsa a Torino conferma il buon momento dei Pirates Bulldogs team senior flag football , che con 2 vittorie su 3 gare, conquistano matematicamente la seconda piazza del girone e l’accesso alle finali nazionali in programma Sabato 31 Ottobre e domenica 1 Novembre a Marina di Ravenna. Grande soddisfazione in casa Pirates per il risultato raggiunto.

Stefano Cocco dirigente Pirates Bulldogs “ Siamo contenti del risultato che conferma , fino ad oggi, l’ottimo campionato dello scorso anno. Abbiamo dimostrato che il lavoro paga e che il nostro percorso è ben segnato. Ringraziamo per il supporto tutta la dirigenza e il nostro Presidente Michele Giacchello che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Arrivare per il secondo anno consecutivo nelle prime 8 in Italia è un traguardo che ci rende orgogliosi. Ora viene il bello. Alle finali saranno gare da dentro o fuori ed i team sono tutti di alto livello. “

Appuntamento quindi per fine mese e non ci resta che dire in bocca al lupo Pirates!