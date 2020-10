Calcio, Celle Riviera. La lettera di mister Ghione dopo il rinvio del match con il Borzoli: "Che senso ha insistere con i campionati? Percepisco preoccupazione e disagio"

si sta cercando di proseguire i campionati con molteplici difficoltà, ma se poi proprio per quest'ultime non si riesce praticamente a giocare, ha veramente senso insistere?

Tralascio l'amarezza e il dispiacere, sono sensazioni che mi accompagnano già da un po', non mi addentro neanche in discorsi medici, il Covid è una cosa molto seria e va discusso da professionisti senza fare chiacchiere da bar, però mi permetto una riflessione da sportivo, in questo campo qualche anno di esperienza l'ho maturato:

I giocatori sono encomiabili però è innegabile che sul loro volto traspaia preoccupazione e disagio, la salute, la famiglia, il lavoro, devono venire prima di tutto, soprattutto adesso che il Covid sta minando ogni sicurezza.

Chiudo dicendo che il calcio, ma lo sport in generale, è parte integrante della mia vita, ma questo non è più calcio, ci stiamo trascinando tra paure e angosce e stiamo perdendo totalmente l'entusiasmo che dovrebbe accompagnare una passione, siamo dilettanti non dobbiamo mai dimenticarlo e non devono dimenticarlo chi ci governa, basta rischiare così tanto".