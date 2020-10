Calcio. La Lega Nazionale Dilettanti ferma Terza Categoria, Juniores Provinciali e altre sette categorie di campionati

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020 in ordine allo svolgimento delle attività e competizioni sportive dilettantistiche, comprese quelle relative all’attività giovanile, e considerate le risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport pubblicate sul proprio sito, comunica che sono sospese sino al 13 novembre 2020 le seguenti competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale:

– Terza Categoria;

– Juniores Under 19 Provinciali;

– Serie D di calcio a cinque maschile e femminile;

– Allievi Provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under l 6);

– Giovanissimi Provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14);

– Esordienti (Under 13 e Under 12);

– Pulcini (Under 11 e Under 10);

– Primi calci (Under 9 e Under 8);

– Piccoli amici (Under 7 e Under 6).

In relazione alla suddette competizioni è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.

Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell’attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.