Calcio, Savona. Due casi di positività al Covid19. Al momento l'Asl ha però dato il via libera per proseguire gli allenamenti

Sono due i casi di positività al Covid 19 riscontrati nelle ultime ore in casa Savona.

Il primo è quello di Simone Guarco, che ha comunicato sui propri canali social l'avvenuto contagio, mentre il secondo è emerso di recente.

Ciò però non impedirà ai biancoblu di scendere in campo contro il Borghetto, in quanto l'Asl ha dato il via libera per la ripresa degli allenamenti.

Inoltre riapriranno le porte al "Chittolina", dopo la conferma nell'ultimo Dpcm.

La nota biancoblu:

"A seguito dell’attività di tracciamento dell’ASL, è stata riscontrato un secondo caso di positività all’interno del gruppo tesserati della società.

Secondo le indicazioni dell’ASL stessa, essendo stato rispettata la tempistica di non contatto atta a scongiurare potenziale contagio, sempre in accordo con la stessa ASL la società ha deciso di sospendere, in via precauzionale, l’allenamento di martedì; gli allenamenti riprenderanno tranquillamente oggi per tutto il gruppo ad eccezione chiaramente dei due contatti posti in isolamento.

La società ribadisce che ogni aggiornamento o comunicazione in merito avverrà solo ed esclusivamente tramite questo canale di comunicazione".