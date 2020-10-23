Giudice Sportivo, Eccellenza. La Sestrese perde Rovetta per quattro turni, altri cinque giocatori fermati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 75,00
ANGELO BAIARDO
Per aver consentito l'indebito ingresso nella zona spogliatoi ad una persona, riconducibile alla società, che rivolgeva espressioni irriguardose ed ingiuriose nei confronti del ddg e che veniva allontanata a forza dal dirigente responsabile (sanzione attenuata perla fattiva condotta del dirigente responsabile).
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
GAGGINI PAOLO (BUSALLA CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/11/2020
BALLERI DAVID (ALBENGA 1928)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ROVETTA RUBEN DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
Giocando da portiere, a gioco in svolgimento e con la palla tra le mani, colpiva deliberatamente un avversario con un calcio alla testa, causandone la caduta; costui rimaneva a terra senza potersi rialzare per circa 3' e dopo le cure necessarie, riprendeva la gara.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BIGGI FILIPPO (ANGELO BAIARDO)
MURA EDOARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
FONTANA CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
CARLINI EDOARDO (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
ILARDO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SIANI ROBERTO (BUSALLA CALCIO)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)
SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (I INFR)
FOTIA SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BOGGIANO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)
DOFFO LUCA (CAIRESE)
ARDOVINO DAVIDE (CANALETTO SEPOR)
MITROTTI GIACOMO (CANALETTO SEPOR)
SHQYPI LORENC (CANALETTO SEPOR)
ROVETTA RUBEN DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)
MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (FINALE)
PONZO GIOELE (FINALE)
CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CUSATO GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DI FRANCESCO DANIEL PASQUALE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
BALLA ERALD (PIETRA LIGURE 1956)
GAGGERO RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)
PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)
RIGNANESE FABIO (PIETRA LIGURE 1956)
SZERDI SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
RAFFO MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)
SANGUINETI FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)
BUCARELLI DANIELE (TAGGIA)
CARLETTI MATTEO (TAGGIA)
ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)
MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)
RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)