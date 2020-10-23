Giudice Sportivo, Promozione: tutti i provvedimenti settimanali

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/11/2020
DENTICI CLAUDIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
infrazione rilevata da un AA
ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE
RAGNI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
Protestava continuamente nei confronti del ddg, quindi rivolgeva alla terna frasi gravemente irriguardose; dopo il provvedimento di espulsione, si posizionava dietro la rete di recinzione, alle spalle di un AA, continuando ad urlare ed a rivolgere espressioni ingiuriose all'indirizzo della terna per il restante tempo di gara (infrazione rilevata da un AA).
SQUALIFICA PER DUE GARE
VALMATI ENRICO (BORZOLI)
infrazione rilevata da un AA
AMMONIZIONE (I INFR)
GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
GULLO LUCA (MARASSI 1965)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ORERO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
A gioco fermo, andava faccia a faccia con un avversario e, successivamente, lo colpiva con un schiaffo al volto, senza conseguenze lesive; uscendo dal tdg a seguito dell'espulsione, insultava gravemente un altro avversario.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
FERRO ENRICO (MARASSI 1965)
Senza possibilità alcuna di giocare la palla, inseguiva un avversario,entrandogli in scivolata all'altezza del polpaccio, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)
ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
CARDONE ALESSANDRO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CINARDO SIMONE (MARASSI 1965)
GALLERI SIMONE (MARASSI 1965)
PETRACCA LEPERA FRANCO ANTONIO (MARASSI 1965)
EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
BOTTEGHIN FEDERICO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAMERA LORENZO (BORZOLI)
TARDANICO ALESSANDRO (BORZOLI)
CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)
ALVISI RICCARDO (FOLLO SAN MARTINO)
MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)
SIMONI ALDO (FOLLO SAN MARTINO)
ALTAMORE MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO)
MARASCO GENNARO (FORZA E CORAGGIO)
BISIO ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
SCARANTINO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)
ZITO MICHELANGELO (LEVANTO CALCIO)
GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
TORLIONE DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
LUGLI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
CROSETTI DAVIDE (MARASSI 1965)
FAVORITO PIETRO (MARASSI 1965)
MATAROZZO MATTEO (MARASSI 1965)
CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)
PELLEGATTA ROBERTO (REAL FIESCHI)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)
META DONAD (TARROS SARZANESE SRL)
NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
CORSI LUCA (VALDIVARA 5 TERRE)
CUNDUMI LUIS CARLOS (VALDIVARA 5 TERRE)
LAMSADEQ ABDELILAH (VALDIVARA 5 TERRE)
PETROCCHI LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)
POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)
AMIRANTE SALVATORE (VALLESCRIVIA 2018)
RUBINI GIACOMO (VALLESCRIVIA 2018)
CARTA SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
RUSCA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)