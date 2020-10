Pallanuoto, Rari Nantes Savona: il campionato parte il 7 novembre con una nuova formula

Il Campionato di Serie A 1 di pallanuoto maschile inizierà sabato 7 novembre con una nuova formula che è stata condivisa dalla Federazione e dalle Società nel corso delle riunioni che si sono susseguite nelle scorse settimane.

Nella prima fase ci saranno quattro gironi così formati:

Girone A Pro Recco, Iren Genova Quinto e R.N. Salerno;

Girone B A.N. Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste;

Girone C C.C. Ortigia, Telimar Palermo e S.S. Lazio Nuoto;