Calcio, il Quiliano & Valleggia replica al Mallare: "Non accettiamo di essere denigrati pubblicamente"

Il comunicato societario: Quiliano&Valleggia, alla luce di un commento su social network da parte di un tesserato della Società Calcio Mallare, nel quale quest'ultimo asserisce pubblicamente di un comportamento poco sensibile da parte della nostra società a riguardo della loro richiesta di rinvio della gara

SC Mallare - Quiliano&Valleggia del 25.11.2020 (quarta giornata di Prima Categoria Liguria girone A2), causa giocatori in attesa di test molecolare per la diagnosi di infezione da COVID-19 dopo contatto diretto con positivi,

tiene a precisare che, giunta la suddetta richiesta in data 23.11.2020, non si evinceva alcuna comunicazione a riguardo dell'attesa dei suddetti test molecolari, in sintesi solo ed esclusivamente una richiesta di rinvio giunta due giorni prima della gara, dopo una settimana di tempo, in cui la nostra squadra si era allenata in preparazione della partita.

Si comunica che Quiliano&Valleggia, insieme a tutti i suoi dirigenti, allenatori e giocatori delle Prime Squadre e del Settore Giovanile Scolastico ha da sempre rigorosamente rispettato ogni protocollo federale e legale finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui la regolare igienizzazione degli spogliatoi e le sedute di allenamento individuali, sospendendo in questa settimana le attività di base, in attesa di verifica se l'ultimo DPCM consentisse di svolgere le sedute in sicurezza.