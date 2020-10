Calcio, Savona. Cancelli di nuovi aperti al Chittolina, contro il Borghetto si entra con offerta libera

La regola del 15% della capienza dovrà essere rispettata in maniera rigida, secondo il Dpcm pubblicato domenica scorsa, ma quantomeno, domani pomeriggio, un certo numero di tifosi dell'Asd Savona potrà assistere al match con il Borghetto (ore 18.30).

La conferma arriva direttamente dal direttore generale, Matteo Marenco.

"Sarà di 109 il numero preciso di persone che potranno entrare al Chittolina, tramite un'offerta libera.

L'intero incasso sarà infatti devoluto in beneficenza, motivo in più per assistere a un incontro che per noi di fatto sarà l'ultimo prima di una lunga sosta. Dopo la pausa di due settimane indetta dalla Federazione, osserveremo infatti il turno di riposo, per poi tornare in campo il 22 novembre contro l'Andora. L'auspicio è di confermare anche contro il Borghetto i buoni segnali visti contro la San Filippo Neri".