Calcio, Savona FBC. Elda Olin Verney a testa bassa contro la maggioranza dopo il fallimento: "Amministrazione assente e resta il problema Bacigalupo"

Non le ha mandate a dire alla maggioranza la consigliere comunale di Italia Viva Elda Olin Verney dopo che il Savona calcio Fbc è stato dichiarato ufficialmente fallito dal Tribunale di Savona (l'udienza si terrà il 17 febbraio 2021).

"Continuiamo nel frattempo ad essere orfani del nostro campo sportivo che è in una situazione pietosa e non usufruibile" continua la consigliere che nel consiglio comunale del giugno di quest'anno aveva chiesto informazioni in merito alle dimissioni dell'ex presidente biancoblù Sergio Sgubin, con un botta e risposta con l'assessore allo sport Maurizio Scaramuzza.