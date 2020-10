Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria: gironi stravolti dopo le radiazioni, ma oggi sono attesi i primi verdetti

La radiazione di Golfodianese B, Calizzano e Murialdo dai gironi di Coppa Liguria di Seconda Categoria, ha di fatto stravolto il programma e il format dei vari gironi.

Il gruppo 1 e 4 sono stati ridotti a un triangolare, mentre il gruppo 3, di fatto, sarà una semplice sfida andata e ritorno tra Dego e Rocchettese.

il programma odierno vedrà calare il sipario sul primo raggruppamento con Virtus Sanremo - Argentina.

I rossoneri dovranno necessariamente vincere con almeno due gol di scarto per essere sicuri di superare nella classifica avulsa la Virtus Sanremo, oppure imporsi con una sola rete di distacco a patto che vengano realizzati almeno tre gol. In caso di 2-1 ci sarà invece il sorteggio.

Nel gruppo 2 match valido per gli almanacchi tra Villanovese e Pietra Ligure B in quanto lo spareggio tra Spotornese e Vadino è stato rinviato.

Nel gruppo 4 riposo per l'Olimpia Carcarese B e rinvio per Pallare - Cengio, mentre Santa Cecilia - Priamar deciderà la sorte del gruppo. Ai savonesi basterà il pareggio per avanzare al tabellone regionale, mentre il Santa Cecilia dovrà necessariamente imporsi con un buon numero di gol di scarto per poter sperare nella classifica avulsa.