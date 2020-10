Calcio, Eccellenza. Un punto a testa per Finale e Campomorone: al "Borel" finisce 1-1

FINALE-CAMPOMORONE 1-1 (18' Leo Ferrara - 10' Moretti F.)

45'+5' ultima occasione per il Campomorone con una punizione dalla destra che Galli libera, e finisce così l'ultima uscita prima dello stop forzato.

45'+2' altra sostituzione per il Finale: Gabriele Buttu in campo al posto di Molina.

45'+1' duello spalla a spalla tra Maiano e Piacentini, quest'ultimo ha la meglio ma conclude debolmente e fuori misura.

45' rapido a scattare sulla destra Ponzo, cross all'interno dell'area ma nessun compagno arriva sul pallone.

40' esce un esausto Scalia, al suo posto in campo Gerundo con Odasso che affiancherà Galli a centrocampo.

39' scontro nella trequarti finalese, ammonito Ponzo.

38' preme sull'acceleratore la squadra ospite, mister Buttu prova il cambio in avanti: fuori Debenedetti, dentro Messina.

32' quarta sostituzione per gli ospiti: Tommaso Moretti sostituisce Mora.

30' esitazione di Pare che potrebbe costare cara al Finale, ma un compagno ci mette una pezza e manda in angolo la sfera recuperata e poi calciata da Piacentini.

29' infortunio per Luca Ferrara che deve lasciare il campo accompagnato dai sanitari finalesi. Al suo posto in campo il leva '02 Gioele Ponzo.

25' nel Campomorone lascia il campo Agostini, al suo posto un altro leva '02 Cosentino.

19' prova a modificare il proprio potenziale offensivo Pirovano che manda in campo l'ex Vado, Savona e Albissola Riccardo Piacentini. Esce Galluccio.

14' Guidotti prova a sfruttare il vento a lui favorevole e calcia dalla sinistra verso il secondo palo, traiettoria sporcata dall'intervento di un difensore che rende impossibile il tap in di Gandolfo.

12' troppo irruento Lasagna nell'intervento su Galli, ammonito.

9' prima sostituzione per Pirovano: Lasagna prende il posto di Manca.

8' ci prova da posizione defilata Molina, Canciani si oppone e mette in angolo.

6' Guidotti taglia tutta la difesa finalese palla al piede, la sua conclusione poi però è stoppata da Vernice.

1' si riparte con le nuvole sempre più minacciose sul Borel.

SECONDO TEMPO

46' si va al riposo con 1' di recupero. Risultato in parità con un Finale che spinge e si fa preferire nella manovra ma pecca di precisione sotto porta.

45' colpo di testa di Odasso, palla alta di poco sopra l'incrocio dei pali.

44' altra occasione per il Finale che trova ancora spazio sulla destra. Suggerimento rasoterra di Luca Ferrara per Debenedetti a rimorchio ma il suo tiro è stoppato col corpo da Del Nero.

38' lavora un buon pallone Odasso al limite dell'area per l'accorrente Galli, tiro che termina di poco lontano dalla base del palo alla destra di Canciani.

35' ruba un pallone pericoloso in area genovese Debenedetti e riesce a servire Galli che però colpisce malamente.

28' palo colpito da Gandolfo che calcia al volo con poca convinzione dopo aver raccolto l'assist di un compagno.

23' nel tentativo di anticipare l'avversario con un colpo di testa Pare colpisce Galluccio. Ammonito l'ex Savona.

20' serie di colpi proibiti nell'aria finalese, Leonardo Ferrara e Galluccio ammoniti entrambi dal direttore di gara.

18' IL PAREGGIO DEL FINALE! Stavolta a colpire in ripartenza è la squadra di casa con Leonardo Ferrara che all'altezza del dischetto non sbaglia e batte Canciani.

16' intervento duro di Mora, ammonito il terzino biancoblu.

15' tiene il possesso del pallone il Finale cercando di aggirare la cortina difensiva genovese, Ferrara ha un'occasione giusta per tentare il tiro da lontano ma si attarda troppo. Nulla di fatto.

10' CAMPOMORONE IN VANTAGGIO! Sulla punizione si presenta Federico Moretti. L'ex Albissola non sbaglia la traiettoria e batte Vernice che proprio non può arrivarci.

9' altra occasione in contropiede per gli ospiti, Caligaris ferma Agostini irregolarmente a giudizio di Barbieri e viene ammonito.

7' riparte centralmente Gandolfo, supera Maiano nell'uno contro uno ma alla fine Pare anticipa la punta genovese e mette a lato.

1' partenza sprint degli ospiti, discesa sulla destra di Agostini e cross che Vernice mette in rimessa laterale coi pugni.

1' comincia con un forte vento la sfida del Borel!

PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI

FINALE (4-4-2): Vernice; Caligaris, Maiano, Pare, Ferrara Leo; Ferrara Lu., Scalia, Galli, Odasso; Debenedetti, Molina. A disposizione : Porta; Gerundo, Ponzo, Andreetto, Tripodi, Messina, Buttu, Costantino, Risso.

Allenatore: P. Buttu

CAMPOMORONE S.O. (4-3-3): Canciani; Trabaccca, Cappellano, Del Nero, Mora; Guidotti, Moretti, Manca; Agostini, Gandolfo, Galluccio. A disposizione : Nucci; Rossi, Deri, Cosentino, Lamonica, Gallo, Moretti T., Lasagna, Piacentini.

Allenatore: M. Pirovano

Arbitro: A. Barbieri di Genova

Cercherà di sfruttare l'entusiasmo del turno infrasettimanale di Coppa Italia per provare ad agguantare la prima vittoria stagionale in campionato il Finale di Pietro Buttu.

Al "Borel" arriva un'avversaria temibile, seppure reduce da un stop imposto dall'emergere di un caso di positività al Covid19 di un elemento della rosa di mister Pirovano, ossia quel Campomorone costruito per puntare alla promozione.