Calcio, Eccellenza: sosta forzata in vista, ma sarà una quarta giornata ricca di spunti interessanti

Come la Serie D , anche i gironi liguri di Eccellenza vedranno tagliati esattamente a metà i propri impegni in calendario, seppur la maggior parte dei rinvii sia concentrata nel girone genovese - levantino.

Il gruppo A non vedrà infatti la disputa della sola Sestrese - Varazze .

L'Alassio ad esempio, alla seconda settimana di lavoro con mister Andrian e con ulteriore facce nuove in campo. Il benchmark attuale per testare i miglioramenti gialloneri è però di altissimo livello, dato che contendente nell'altra metà campo sarà la Cairese .

Torna in campo anche il Finale, dopo la bella impesa di Coppa contro l'Albenga ( oggi a riposo), ma viste le condizioni dei giallorossi il Campomorone si profila come uno degli avversari meno adatti da affrontare in un periodo di piena emergenza.