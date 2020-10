Calcio. Il Pontelungo mette in mostra l'artiglieria, Sfinjari, Caneva e Setti piegano la Baia Alassio

PONTELUNGO - BAIA ALASSIO 3-0 (51' Sfinjari, 63' Caneva, 95' Setti)

50' finisce qua! Tris Pontelungo sulla Baia Alassio

50' SETTI SI RISCATTA E CALA IL TRIS!

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' Giampà entra da destra e chiude con il sinistro, Toja respinge

42' RIGORE FALLITO DAL PONTELUNGO, LEGNATA DI SETTI DI COLLO DESTRO, SFERA CHE INCOCCIA SULLA TRAVERSA E RIMBALZA AL DI FUORI DELLA LINEA DI PORTA

40' Enrico e Bonadonna per Zanardini, il tecnico richiama Greco e Caputo. Nelle vespe out Danio per Di Salvo

39' punizione a giro di Caputo, alta di una spanna

37' ancora una sostituzione per le vespe, con Naso al posto di Gentile

35' un cambio per parte: Giampà rileva Guardone, Cornelli in campo per Odasso

34' ingauni famelici e in pressing costante, è Chariq questa volta ad andare al tiro, Toja in baher accompagna in corner

28' entra Bertolaso per il Pontelungo, esce Caneva

26' destro in corsa di Caneva, buono lo stile, meno la mira, sarebbe stato un gran gol

24' Ghigliazza richiama Zouita, al suo posto Giraldi

23' esce Sfinjari sommerso di applausi, al suo posto Chariq

23' Guardone a un passo dal tris! Tentativo di lob su Toja, quando serviva più praticità

18' RADDOPPIO PONTELUNGO! Setti apparecchia, Caneva da due passi realizza. Tutto bello, ma anche fin troppo facile

16' il Pontelungo alza il pressing, su un rimpallo in area Guardone ha il match point ma di fatto regala un assist a Toja

11' vespe colpite nel morale, alla squadra di Ghigliazza serve una reazione immediata per rientrare in partita

6' MAGIA DI SFINJARI! IL PONTELUNGO LA SBLOCCA!

1' inizia la ripresa, non sembrano esserci cambi

Secondo tempo

45' la frazione si chiude con due gialli, uno per Greco e l'altro per mister Ghigliazza

38' granata in forcing, questa volta è Caneva a mancare per pochi centimetri l'impatto decisivi a mezzo metro dalla linea di porta

35' destro ravvicinato di Illiano fuori di un soffio, il centrale apre il piede ma non incrocia la traiettoria con la porta ospite. Pochi istanti prima proteste granata per un presunto contatto in area.

30' nonostante il vento contro il Pontelungo appare più lucido nella costruzione della manovra. Vespe che potrebbero fare male in ripartenza, ma fino ad ora i gialloneri sono apparsi troppo precipitosi

28' fallo su Cavassa, inutile il tocco in porta sottomisura di Sfinjari, il risultato resta fermo sullo 0-0

23' nota tattica: Pontelungo in campo con il 4-2-3-1: Setti, Caneva e Guardone, supportano Sfinjari. 3-5-2 per le vespe in piena emergenza difensiva (Colli è il perno centrale nel reparto arretrato)

21' Sfinjari converge da sinistra e chiude di collo destro, Toja controlla la palla sfilare sul fondo.

13' Greco tenta l'eurogol in rovesciata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con tanto di salvataggio sulla linea. Sul ribaltamento è Cavassa a partire in ripartenza, ma la sua conclusione termina alta sopra la trasversale granata

9' poco da segnalare in questi primi 10 minuti, tolto un colpo di testa mancato da Caneva per i padroni di casa.

5' il protagonista assoluto di questi primi cinque minuti è il vento che spira fortissimo sul "Riva", la partita sarò inevitabilmente condizionata dalle dinamiche atmosferiche.

1' si parte!

Primo tempo

PONTELUNGO: Rizzo, Ferrari, Alizeri, Caputo, Greco, Illiano, Caneva, Badoino, Guardone, Sfinjari, Setti

A disposizione: Ferrari, Enrico, Bonadonna, Gerini, Mandraccia, Chariq, Bertolaso, Giampà, Bovio.

Allenatore: Zanardini

BAIA ALASSIO: Toja, Delfino, Bogliolo, Cavassa, Putrino, Colli, Odasso, Danio, Zouita, Gentile, Magnone.

A disposizione: Canobbio, Di Salvo, Diaconu, Gervasoni, Giraldi, Cornelli, Naso, Peirano.

Allenatore: Ghigliazza

Arbitro: Vitale di Savona