Calcio. Vadese. Tona, Macagno e Berardi firmano il tris all'Altarese: al "Chittolina" finisce 3-0

VADESE - ALTARESE 3-0 (25' Tona, 51' Macagno, 92' Berardi)

Finisce la sfida del Chittolina, la Vadese batte 3-0 l'Altarese e sale a quota 10 punti in classifica

92' BERARDI CALA IL TRIS in pieno recupero. Game over al Chittolina!

90' quattro minuti di recupero

89' Cirronis sbaglia il disimpegno avventurandosi abbondantemente fuori dalla propria area, la Vadese recupera palla all'altezza della trequarti con Signori che calcia dalla lunga distanza mancando il bersagio di poco

84' pochi minuti al termine, giallorossi che tentano ancora di riaprire la gara senza però riuscire a creare occasioni nitide dalle parti di Provato

73' diagonale di Salis un metro a lato della porta giallorossa, Vadese pericolosa in campo aperto

70' spazio anche a Enrile, fuori Tona

69' scintille in campo, ne fanno le spese Brondo e Greco che vengono ammoniti

67' ci prova proprio il neo entrato Quaglia da posizione defilata, conclusione imprecisa che termina sul fondo

64' punizione di Brahi respinta dalla difesa azzurrogranata

62' Quaglia per Vittori, secondo cambio operato da mister Tony Saltarelli

60' padroni di casa in controllo del match dopo la spettacolare rete siglata da Macagno. Altarese che prova a pungere di rimessa, ma manca precisione nelle iniziative dei giocatori giallorossi

51' MACAGNO! PUNIZIONE PAZZESCA DAI TRENTA METRI! Un missile che termina sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Cirronis. 2-0 Vadese

47' Jabbi si invola verso la porta avversaria dopo un bel lancio in profondità di Uruci, il numero nove giallorosso, contrastato al momento del tiro, colpisce di punta spedendo alto sopra la traversa

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Dopo due minuti di recupero, squadre al riposo con la Vadese avanti 1-0 sull'Altarese, decide al momento il gol di Tona al 25'

45' sul taccuino dell'arbitro anche il neo entrato Fofana, terzo giocatore ammonito in questo primo tempo

44' giallo per Giannone

42' Leskaj mette in mezzo la sfera, zuccata di Jabbi controllata in presa alta dal numero uno di casa, che subisce anche fallo dal giocatore giallorosso

41' ammonito Marchi, primo giallo del match. Punizione dal limite per l'Altarese, siamo all'altezza del lato corto dell'area azzurrogranata

40' Greco dai venticinque metri, tentativo forzato che non impensierisce Provato

36' doppia grande parata di Cirronis su Macagno e Tona, arriva poi una terza conclusione di Vittori che si spegne a lato

35' Saltarelli inserisce Signori al posto di Pulina, leggero problema fisico per il difensore

32' primo cambio tra le file ospiti, entra Fofana al posto di Malaspina

29' Jabbi ci prova dalla lunga distanza, sinistro rimpallata dalla difesa della Vadese

26' vicinissima al raddoppio la squadra di Saltarelli, colpo di testa in tuffo di Tona che termina di pochissimo a lato

25' GRANDISSIMO GOL DI TONA! Vadese in vantaggio! Traversone di Salis sul secondo palo, il numero nove si coordina e calcia al volo spedendo la sfera sotto l'incrocio dei pali. Azzurrogranata avanti 1-0

24' gran colpo di Salisa a liberare Macagno, rasoterra in corsa potente ma troppo centrale. L'estremo difensore giallorosso respinge con i corpo

21' Macagno a giro sul secondo palo dopo una grande azione personale, Cirronis si distende e mette in angolo

19' tiro-cross di Leskaj che si perde sul fondo, si alzano i ritmi in campo

17' Vadese ad un passo dal vantaggio: grande cross di Macagno sul secondo palo, dove Crocilla, da posizione favorevolissima, calcia in diagonale sfiorando il palo alla destra di Cirronis

15' traversa colpita da Salis sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dai padroni di casa, ma il gioco era fermo per fallo in attacco ai danni di un difensore valbormidese

9' primo corner del match a favore dell'Altarese, deviazione sul primo palo di un giocatore giallorosso che non crea pericoli alla porta di Provato

6' avvio equilibrato senza particolari scossoni da entrambe le parti

1' inizia la sfida! Vadese in completo azzurro, Altarese con la tradizionale casacca giallorossa. Sugli spalti circa un centinaio di spettatori con mascherina e regolarmente distanziati in quella che, per i campionati dall'Eccellenza alla Prima Categoria, è l'ultima partita prima dello stop forzato dei tornei, secondo quanto stabilito dal nuovo DPCM firmato questa mattina dal premier Conte

PRIMO TEMPO

Formazioni





VADESE: Provato, Venneri, Pulina, Marchi, Brondo, Crocilla, Macagno, Vittori, Tona, Giannone, Salis. A disposizione: Ceraolo, Appice, Sala, Signori, Enrile, Quaglia, Berardi, Brando, Cavalleri. Allenatore: Saltarelli

ALTARESE: Cirronis, Malaspina, Gerace, Amadou, Greco, Guastavino, Leskaj, Uruci, Jabbi, Brahi, Eboli. A disposizione: Perversi, Valenti, Fofana, Staibano, Rugolino, Iacobino, Caruso, Lasio. Allenatore: Molinaro