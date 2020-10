Che la domenica pre stop ai campionati potesse regalare situazioni atipiche era prevedibile. Tra di essere spicca anche la distinta del Mallare, con i lupi rossoblu in campo con soli nove uomini in distinta.

Gli ospiti del Quiliano & Valleggia. tra l'altro, si sono cambiati fuori dallo spogliatoio prima di entrare in campo, nonostante la disponibilità del Mallare, in quanto i giocatori di mister Ferraro sono arrivati in Val Bormida già praticamente vestiti per scendere in campo.