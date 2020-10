Calcio, Serie D. Vado e Sanremese a casa, in campo solo l'Imperia in terra valdostana

Potrebbe non essere l'ultimo fine settimana in compagnia della Serie D, leggendo le bozze del Dpcm che il premier Conte validerà nel corso della giornata.

L'interruzione fino al 24 di novembre dei campionati dilettantistici appare infatti legata ai campionati di esclusivo livello regionale e provinciale (dall'Eccellenza a scendere, in sintesi), lasciando così il via libera per la quarta serie.

Per averne la certezza bisognerà aspettare l'effettiva firma sul nuovo Dpcm e la conferma della Lega Nazionale Dilettanti.

Il programma odierno sarà ovviamente segnato dai casi di contagio, con appena cinque gare su dieci in programma.

Tra le ponentine turno di riposo forzato per il Vado e la Sanremese (sulla carta impegnate nella doppia trasferta cuneese contro Bra e Saluzzo), mentre l'Imperia sarà in campo in Val d'Aosta contro la matricola terribile Pont Donnaz.

Gli altri quattro incontri che verranno regolarmente disputati saranno Borgosesia - Casale, Chieri - Lavagnese , Castellanzese - Legnano e Gozzano - Arconatese.

