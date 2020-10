Hockey su prato, Memorial "Eliseo Colla": Genova 80 vittoriosa su Savona, Liguria e Bad Lake Genova

Il Genova 80 ha conquistato la quarantottesima edizione del Trofeo Libertas- Memorial “Eliseo Colla”, manifestazione di hockey prato svoltasi al Lagaccio di Genova.

I genovesi hanno messo in riga Savona, Liguria, organizzatore dell’evento e Bad Lake Genova. La kermesse, riservata alla categoria Under 16, in un primo momento avrebbe dovuto svolgersi a Cairo Montenotte, poi, per problemi burocratici, gli organizzatori, alla vigilia della manifestazione hanno trasferito tutto a Genova.

Il Savona, secondo della classe, dopo aver perso per 5-1 contro il Genova 80, nel secondo incontro ha battuto il Liguria per 4-1 e successivamente vinto 5-1 con il Bad Lake Genova. Il Liguria invece, dopo aver perso con Genova 80 (7-0) e Savona, ha chiuso il torneo battendo, con una doppietta di Fragu ed un centro di Canai, il Bad Lake Genova. Il torneo, il più longevo di hockey in Liguria, voleva ricordare la figura di Eliseo Colla, che è stato il pioniere dell’hockey a Savona, dove aveva fondato tre team: Bernini, Savona e Liguria Hockey.

Eliseo Colla negli anni sessanta è stato delegato provinciale del Centro Provinciale Libertas Savona. Alla cerimonia di premiazione ha presenziato il vice presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Carlo Colla, figlio del grande Eliseo ed il presidente del Liguria Hockey, Andrea Addis.