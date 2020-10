Calcio. Cairese forza cinque sull'Alassio, i gialloblu volano in testa alla classifica. Benzi: "Chi ha giocato si è disimpegnato al meglio. Lo stop dei campionati? Priorità alla salute" (VIDEO)

La Cairese espugna il terreno del “Ferrando“ di Alassio con un perentorio 5 a 0 e, proprio alla vigilia della sospensione dei campionati dei dilettanti (imposto per il contenimento dell’epidemia Covid), si issa solitaria in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza Ligure Girone A. Una vittoria mai in discussione contro un avversario che sta palesando grosse difficoltà in quest’avvio di campionato, ma anche una vittoria ottenuta nonostante l’interminabile serie (8 in tutto) di indisponibili per malattia, infortuni e squalifica con cui mister Benzi ha dovuto fare i conti. Gli ultimi ad aggiungersi a questo lungo elenco sono Damonte e Tamburello costretti a dare forfait proprio alla vigilia della partenza per la città del Muretto.