Calcio. Coppa Liguria di Eccellenza femminile, Albenga sconfitta a domicilio dal Vado, rossoblu vittoriose 6-0

Sconfitta in casa per l’Albenga femminile che, nella seconda partita del girone A della “Coppa Liguria di Eccellenza Femminile“ giocata nel tardo pomeriggio di domenica 25 ottobre, sono state superate dal Vado con il risultato di 0 – 6.

Nel match disputato allo stadio Riva, le ragazze di mister Maurizio Carle hanno potuto contare sul supporto degli ultras presenti sugli spalti dell’impianto di casa: “Un qualcosa d’inaspettato che ci ha fatto davvero molto piacere – il commento del tecnico bianconero – sia io che le ragazze ci teniamo a ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Siamo un gruppo in crescita, non guardiamo al risultato e continuiamo sulla nostra strada mirando a migliorarci gara dopo gara“

Nulla di drammatico quindi per le ragazze ingaune alla loro seconda uscita stagionale, che continuano a maturare esperienza in preparazione dell’inizio del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile, programmato per i primi di dicembre, fatto salvo eventuali provvedimenti di sospensione al vaglio delle autorità competenti.

ALBENGA 0: 1 Tonietta, 2 Razzaio, 3 Isoleri, 4 Gerini, 5 Tacchi, 6 Massone, 7 Andreis, 8 Cicero, 9 Bonciolini, 10 Giusto, 11 Vicinanza – A Disposizione: 13 Beviacqua, 14 Losno, 15 Percaccio – Allenatore: Maurizio Carle

VADO 6: 1 Stevanin, 2 De Luca, 3 Araldo, 4 Viola, 5 Terzano, 6 Ymeri, 7 Parodi, 8 Danese, 9 Pesce, 10 Simeoni, 11 Levratto – A Disposizione: 12 Viglietti, 13 Francese – Allenatore: Nadia Galliano