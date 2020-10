ULTIM'ORA: arriva la circolare del Ministero dell'Interno, sospesi anche gli allenamenti individuali per i dilettanti

Sembrava che l'attività motoria per le società dilettantistiche fosse stata preservata dall'ultimo DPCM, ma la circolare emessa poco fa dal Ministero dell'Interno ha di fatto escluso anche questa possibilità.

Ai dilettanti non sarà quindi concesso accedere ai propri impianti, anche per le forme di allenamento in forma individuale.

Questo il passaggio:

"Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico. Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale".

Via libera. invece, per l'attività legate agli sport non di contatto, disputate all'aperto.

"È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento".

