La Polisportiva San Nazario di Varazze chiude temporaneamente

Il Direttivo della Polisportiva San Nazario di Varazze con sede in via Cilea 48, sul retro della Chiesa Parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, in seguito all’entrata in vigore del DPCM 24 ottobre, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha deciso la chiusura dei locali fino al 13 novembre, salvo nuove indicazioni.





«Ecco la notizia che non avremmo voluto nuovamente comunicare – dicono i responsabili della Polisportiva -: chiudiamo i locali per qualche settimana, sino al 13 novembre, salvo nuove indicazioni.

Viste le ultime direttive regionali, considerata la situazione e le attività che di norma sono svolte all'interno e all'esterno dei nostri spazi, il direttivo ha, suo malgrado, preso questa decisione.

La Polisportiva, ribadiamo, è un luogo di aggregazione socio/ludico/sportivo e deve, per statuto, regolamento e coscienza civica fungere da esempio per tutti i suoi soci e simpatizzanti. Questo significa, a volte, assumere decisioni scomode ma importanti. Stiamo, nel nostro piccolo, salvaguardando la salute della Comunità della quale facciamo parte. A presto, con nuovi aggiornamenti.»