Covid, il Varese al quinto rinvio su sette gare: non giocherà neppure domenica a Casale

Il Varese, così come la nostra provincia, è pesantemente colpito dai contagi: dopo le nuove positività all'interno della prima squadra e dello staff, arriva infatti un nuovo rinvio, il quinto su sette gare dall'inizio del campionato (a cui si aggiungono anche i rinvii dei rinvii). Non si giocherà, infatti, neppure la partita di domenica al Natal Palli di Casale ed è in fortissimo dubbio anche il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, 4 novembre, quando al Franco Ossola dovrebbe arrivare il Vado.



Il comunicato della società.



Il Città di Varese comunica il rinvio della partita in programma domenica 1 novembre a Casale Monferrato.

Il Dipartimento Interregionale, dopo aver ricevuto la documentazione e tenendo conto del protocollo dell'ATS di competenza, ha disposto il rinvio a data da destinarsi.