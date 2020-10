Giudice Sportivo. Il ricorso di Veloce - Golfo Dianese verrà pronunciato giovedì 5 novembre

Visto il referto arbitrale della gara in questione, in cui il ddg riferiva che all'arrivo della terna presso l'impianto di giuoco, i dirigenti della società VELOCE 1910 consegnavano una lettera nella quale dichiaravano che, a causa dei numerosi calciatori indisponibili, non riuscivano a raggiungere il numero minimo di calciatori utile al regolare svolgimento della gara ed allegava quanto ricevuto;