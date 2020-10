La Pallacanestro Alassio non molla: "Pronti a venire incontro ai nostri associati, pronti a tornare in campo quanto prima"

La Pallacanestro Alassio traccia un piccolo bilancio di questi cinque mesi post lockdown.

“Abbiamo ripreso a fine maggio con i ragazzi e le ragazze dai 10 anni in su iniziando individualmente e poi di squadra, lo abbiamo sperimentato e negli ultimi allenamenti siamo riusciti a far giocare e divertire anche i bimbi del minibasket in forma individuale.

Siamo andati avanti, senza mai fermarci, per 5 mesi e rispettando tutti i protocolli.

Abbiamo portato i ragazzi ai 3c3 estivi a Vado, Lavagna e Santa Margherita.

Abbiamo fatto un Camp tra Calizzano e Bardineto con più di trenta nostri associati quando non ci credeva nessuno.

Abbiamo collaborato per il Torneo Over 40.

Da metà settembre abbiamo ripreso con tutte le categorie, dai 4 anni in su, e siamo tornati ad avere, dopo anni, la Prima Squadra maschile (il prossimo anno contiamo addirittura che siano due: D e Promozione maschile più quella femminile).

Riprenderemo appena possibile e continueremo questa stagione, non fino ai primi di Giugno, ma fino ad Agosto 2021, anche con i più piccoli questa volta: dai 4 anni in su, è una promessa fatta per loro che sono stati i più penalizzati.

Abbiamo fatto corsi per il covid, acquistato termoscanner, materiali di sanificazione, prenotato più ore di palestra per far allenare i gruppi in sicurezza, coinvolto più aiutanti in palestra, siamo riusciti a reggere nonostante i mancati introiti dei nostri classici eventi estivi. Siamo un'Associazione Sportiva e ringraziamo chi ci ha già dato fiducia con la quota associativa e chi lo farà perche' un'ASD vive solo con quella più il contributo di qualche sostenitore che crede nell'attività sportiva. Rassicuriamo le famiglie che cercheremo di andare incontro ai nostri associati il più possibile.

Non siamo d'accordo con il DPCM, aspettiamo le indicazioni della Federazione e ci adegueremo anche se per noi lo sport è salute e siamo già pronti a far rimbalzare prima possibile la nostra tanto amata palla a spicchi”