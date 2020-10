Calcio, Finale. Il Borel riapre lunedì: "Attrezzati per predisporre le sedute in sicurezza"

Tante società si stanno organizzando per riprendere nel più breve tempo possibile quanto meno gli allenamenti individuali.

Tra di esse c'è anche il Finale che, dopo il via libera da parte del ministero dello Sport, ha fissato a lunedì prossimo la riapertura del "Borel"

La nota giallorossa:

"Da lunedì 2 novembre riprenderanno gli allenamenti sui nostri impianti

Ci siamo come società attrezzati nel predisporre sedute in sicurezza per tutti i nostri atleti, adeguandoci alle normative e ai protocolli stabiliti da Lnd e Figc".