Calcio, Vado. Primi assaggi di campo dopo il maxi isolamento

E' stato un autentico calvario sia sanitario che burocratico quello affrontato dal Vado, ma ieri finalmente alcuni giocatori rossoblu sono riusciti a tornare a calcare il terreno di gioco del Chittolina.

Una prima sgambata individuale dopo il termine dell'isolamento per una parte del gruppo, in attesa del via libera da parte degli organi sanitari anche per chi non può ancora allenarsi.

Il recupero di un'accettabile condizione fisica sarà fondamentale per affrontare i prossimi incontri e anche i recuperi, dato che al momento sono già tre le gare non disputate dalla truppa di mister Tarabotto (con Derthona, Bra e il rinvio di domenica prossima contro il Pont Donnaz). Al momento il prosieguo del campionato è stato confermato, in attesa però di una possibile evoluzione delle restrizioni in proporzione allo sviluppo del quadro pandemico.