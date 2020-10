Giudice Sportivo, Eccellenza: abolite momentaneamente le sanzioni a tempo, ecco i provvedimenti settimanali

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 25/10/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CASSULLO LEONARDO (FINALE)

Non prevedendo, nel caso di specie ed in via straordinaria la sanzione a tempo, nel rispetto del principio dell'afflittività della sanzione in conseguenza delle recenti disposizioni governative che hanno disposto, fra l'altro, la sospensione dei campionati per l'epidemia di Covid-19 a decorrere dalla prossima giornata e fino al prossimo 24 novembre 2020 che la renderebbe totalmente inefficace.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDRIAN LEANDRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)





AMMONIZIONE (II INFR)

MELEGAZZI FEDERICO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PARE DJIBRILL (FINALE)

CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

RANASINGHE SAMUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BUCARELLI DANIELE (TAGGIA) RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

EL OTMANI SOUFIANE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PICA ANDREA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

SQUILLACI ALEX (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LASAGNA PIETRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MORA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

FERRARA LEONARDO (FINALE)

NELLI ENRICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CASSINI VALENTINO (OSPEDALETTI CALCIO)

FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SBARRA NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

ROTOLO CARMELO KEVIN (TAGGIA)