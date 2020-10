Giudice Sportivo, Prima Categoria A: poco da segnalare dall'ultimo turno

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/10/2020

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA

OTTONELLO MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

Non prevedendo, nel caso di specie ed in via straordinaria la sanzione a tempo, nel rispetto del principio dell'afflittività della sanzione in conseguenza delle recenti disposizioni governative che hanno disposto, fra l'altro, la sospensione dei campionati per l'epidemia di Covid-19 a decorrere dalla prossima giornata e fino al prossimo 24 novembre 2020 che la renderebbe totalmente inefficace);

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

FRUZZETTI GUIDO (BORGHETTO 1968)

AMMONIZIONE (I INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

BARILLA GIANLUIGI (CARLIN S BOYS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CELOTTO LUCA (CARLIN S BOYS)

SPAHIU REXHEP (MALLARE)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

STEFANZL ROMAN JAVIER (SAVONA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

FERRIGNO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)

GERBASI LORENZO (ATLETICO ARGENTINA)

BALBI PAOLO (BORGHETTO 1968)

DRINCEANU CATALIN ANDREI (CARLIN S BOYS)

MALOUKI HAMZA (CARLIN S BOYS)

MERLO MANCO FRANCESCO (CARLIN S BOYS)

MULLER CHRISTIAN (CARLIN S BOYS)

OGICI MATTEO (MALLARE) SHQAU OLSI (MALLARE)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

CAPUTO DIEGO (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

BALESTRINO SIMONE (SAVONA CALCIO)