Giudice Sportivo: sono cinque i giocatori fermati per almeno un turno

CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 25/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
MALERBA DIEGO (PRAESE 1945)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
PECORARO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRIOLA ALFREDO (LITTLE CLUB JAMES)
ARENA DANIELE (PRAESE 1945)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PELLEGATTA ROBERTO (REAL FIESCHI)
A fine gara, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, sferrava uno schiaffo a mano aperta ad un avversario, senza conseguenze lesive, scatenando la reazione di entrambe le società.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
NARDO EDOARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
A fine gara, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, dopo aver ricevuto uno schiaffo a mano aperta ad un avversario ed essere stato allontanato a forza dai propri compagni, iniziava a dimenarsi e ad insultarlo, sferrando tre calci alla porta del suo spogliatoio ed a quello vicino, danneggiandogli.
AMMONIZIONE (III INFR)
EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
BOTTEGHIN FEDERICO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)
CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)
PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)
MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)
SIMONI ALDO (FOLLO SAN MARTINO)
BISIO ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
GIACOPETTI DAVIDE (MARASSI 1965)
MATAROZZO MATTEO (MARASSI 1965)
COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)
PRIVINO VALENTINO (REAL FIESCHI)
PETROCCHI LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)
POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)
MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)
CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BENEDINI MICHEL (FOLLO SAN MARTINO)
CERRI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)
NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)
MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)
GIACOPETTI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
REPETTO ALBERTO (MARASSI 1965)
STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)
DAPELO MATTEO (SAMMARGHERITESE 1903)
OCCHIPINTI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)
ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)
ROSSI JACOPO (VALDIVARA 5 TERRE)
RAMOS SEGARRA R. LORIS (VALLESCRIVIA 2018)
SESTITO MARCO FELICE (VALLESCRIVIA 2018)
OLIVERI EMANUELE (VENTIMIGLIACALCIO)
SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)