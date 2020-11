Calcio. Oggi chiude la lunga finestra di mercato. Si riparte a dicembre, ma non è esclusa una proroga

I postumi della prima ondata pandemica hanno spinto la Lega Nazionale Dilettanti, nella scorsa primavera, ad allungare di un mese la canonica finestra di mercato estiva.

Le liste di trasferimento, infatti, si chiuderanno nella giornata odierna, seppur lo stop ai campionati abbia di fatto limitato non poco le ultime possibili operazioni.

La nuova finestra dicembrina, dal primo al 31, non dista poi così tanto, seppur l'incertezza dovuta a un possibile nuovo lockdown potrebbe di fatto neutralizzarla.

Con la possibilità non remota di avere i campionati ancora fermi, e con pochissime gare disputate, proporre un'immediata riapertura delle liste di trasferimento potrebbe di fatto risultare inutile.

Ecco perchè non è da escludere un'ulteriore proroga, a seconda ovviamente delle tempistiche necessarie per l'effettivo ritorno in campo