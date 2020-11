Le diverse tipologie di scommesse: dalle scommesse classiche a quelle on demand

Quello delle scommesse sportive è un settore che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante, soprattutto per quanto riguarda le scommesse sul calcio. Secondo la Relazione di attività pubblicata dalla Figc, infatti, oltre il 70% del totale delle scommesse effettuate nello scorso anno è relativa a un evento di calcio. Non solo, nella classifica dei 50 eventi sportivi con il maggior numero di puntate si trovano esclusivamente partite di calcio, segno evidente della passione degli italiani per lo sport nazionale.

Le tipologie più diffuse di scommesse sportive

Chiunque abbia puntato almeno una volta su una partita di calcio conosce quali sono le scommesse più tradizionali: il classico 1X2 che pronostica il vincitore della partita tra le due squadre o un eventuale pareggio; l’Over/Under, che punta a determinare se il numero di gol complessivo nella partita sarà superiore o inferiore a un totale prestabilito; il Gol/No Gol, che indica la possibilità o meno che entrambe le squadre segnino almeno un gol durante il match. Sono frequenti anche le scommesse che prendono in considerazione i gol della squadra di casa o di quella ospite: quanti gol faranno, in quale tempo (nel primo o nel secondo) o addirittura in quale minuto nel corso della partita?

Le quote più strane sulle partite

Insieme alle scommesse che definiamo classiche, i migliori bookmaker offrono agli scommettitori anche un palinsesto di quote più particolari e divertenti. È ad esempio il caso delle scommesse sulle ammonizioni o le espulsioni: non solo si può puntare sulla singola espulsione o ammonizione di un giocatore in una partita, ma anche prevedere se un dato giocatore riceverà più di un totale di ammonizioni o espulsioni nel corso dell’intero campionato! Un’altra scommessa divertente è cercare di indovinare in che modo segnerà un giocatore: di testa? Su rigore? Su punizione? Oppure sarà una sfortunata autorete? Ma le scommesse non riguardano solo i giocatori o i risultati in campo delle squadre, ci sono pronostici che riguardano, ad esempio, anche la possibilità di esonero di un allenatore o quella di eventuali dimissioni.

Proporre delle scommesse personalizzate

Nel mondo così ampio delle scommesse sportive, è presente un’ulteriore modalità che permette agli scommettitori di proporre all’operatore di gioco la propria quota personalizzata: si tratta delle scommesse on demand, in cui il giocatore sceglie un evento in una competizione e propone una scommessa al bookmaker, che in caso di conformità della richiesta stabilisce una quota per quell’evento e la introduce in palinsesto. Sisal Matchpoint , leader del settore betting, ha recentemente ampliato ulteriormente le possibilità degli utenti introducendo la modalità on demand anche sugli eventi live, così da poter proporre nuove scommesse non solo più su eventi pre-match ma anche sulle partite in corso!