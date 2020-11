Calcio. Ora è ufficiale, Michele Marcolini è il nuovo allenatore del Novara

La notizia circolava da stamattina, ma da poco è arrivata anche l'ufficialità. Il tecnico savonese Michele Marcolini è il nuovo allenatore del Novara. Marcolini sostituirà Bancheri, esonerato dopo il 3-0 subìto dalla Pro Sesto.

Il comunicato:

La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver trovato l’accordo con Michele Marcolini, quale nuovo allenatore della Prima Squadra.

Nato a Savona, Marcolini matura una grande esperienza sui campi da gioco grazie alla sua brillante carriera da calciatore, che lo porterà a vincere due Campionati di Serie B, con le maglie di Atalanta e Chievo Verona, e a vantare più di duecento presenze in Serie A.

Da allenatore inizia il suo percorso a Lumezzane, società con la quale si è ritirato dal calcio giocato, proseguendo, tra le altre, con Real Vicenza e Alessandria, con cui conquista una Coppa Italia Serie C, meritandosi il salto di categoria in Serie B con la chiamata del ChievoVerona, ultima formazione ad aver guidato.

A coadiuvarlo nel ruolo di allenatore in seconda ci sarà Davide Mandelli.

A mister Marcolini un grosso in bocca al lupo per il suo nuovo incarico, con la speranza di costruire un percorso vincente insieme.