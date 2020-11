Calcio, Savona. I biancoblu sospendono l'attività, si torna in campo il 17 di novembre

Sarà una pausa nel migliore dei casi di due settimane quella che affronterà l'Asd Savona.

La prospettiva di un ritorno dei campionati a fine novembre non appare ad oggi probabile, così la società e lo staff tecnico hanno fissato la ripresa degli allenamenti per martedì 17 novembre, anche per favorire il rapido miglioramento della situazione relativa ai contagi (ormai quasi del tutto rientrata).

Non è però escluso che la data possa ulteriormente variare, a seconda dell'evoluzione del quadro pandemico e dei rispettivi provvedimenti, compreso il Dpcm che sarà varato nelle prossime ore.