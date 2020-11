Campionati dilettantistici fermi ai box, niente allenamenti per la Letimbro. Simone Serra: "Corretto fermarsi, i nostri tesserati sono tutte persone che lavorano"

Uno stop dei campionati tanto richiesto nella provincia di Savona, ma che comunque non riesce a mettere tutti d’accordo. In attesa del nuovo DPCM, ad oggi gli allenamenti sono permessi, seppur in forma individuale, ma non tutti li stanno facendo.

Tra le formazioni che hanno deciso per l’interruzione completa dell’attività c’è sicuramente la Letimbro, tra le prime a sospendere gli allenamenti con i campionati ancora in corso: “Già con le gare ufficiali ancora in corso noi ci eravamo fermati” – commenta il collaborare tecnico Simone Serra – “I nostri tesserati sono tutte persone che lavorano e per questo non potevamo permettere che restassero in quarantena. Volevamo dare inoltre un segnala forte alla federazione, alla fine però ci ha pensato il Governo a fermare tutto.”

La correttezza o meno della sospensione non trova un accordo tra gli addetti ai lavori: “Per quanto mi riguarda penso sia stato corretto giungere a questa decisione. Gli studi eseguiti fino ad ora non evidenziano che lo sport sia stato un grosso problema per il diffondersi del virus, ma non essendo professionisti i controlli sono inevitabilmente meno. Speriamo comunque di poter tornare a giocare il prima possibile, anche perché a tutti ci manca il campo.”



Un avvicinamento alla famiglia gialloblù un po’ casuale per Simone: “Dovevo solamente allenarmi e mi sono ritrovato a dare una mano. L’amore per questo sport mi ha subito spinto ad accettare e posso dire che non potevo fare scelta migliore. Con mister Oliva sto imparando molto e reputo sia una grande persona oltre che un allenatore molto preparato. Sto cercando di apprendere quanto più possibile per essere ogni volta sempre più di aiuto, siamo in grande sintonia e non smetterò mai di ringraziarlo per l’opportunità concessami. Un ringraziamento va anche alla società, per avermi accolto a braccia aperte. Non posso dimenticare anche tutti i giocatori che ho allenato in questi due anni, tutti hanno sempre avuto grande rispetto del mio ruolo nonostante siano amici anche fuori dal campo.”