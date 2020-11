Il Covid ferma anche il volley: la Pallavolo Carcare blocca gli allenamenti per dieci giorni, avanti solo quelli della B2

Il comunicato della società valbormidese

“L’attuale condizione di epidemia collegata al covid virus 19 ha determinato un cospicuo numero di assenze di atlete/i durante i vari allenamenti, rendendo inefficaci gli stessi allenamenti. Pertanto il presidente,con il supporto della maggioranza del consiglio direttivo, ha deciso di sospendere per 10 giorni a decorrere dal 2 novembre tutti gli allenamenti esclusi quelli della serie B2 per la quale la federazione ha confermato l’inizio gare al 21 novembre almeno ad oggi in attesa di ulteriori decreti o decisione da parte della FIPAV".

Tale decisione al fine di non vanificare gli allenamenti stessi, considerato comunque che le assenze sono dettate o da quarantenne volontarie o da scelte personali familiari, al fine di aspettare l’evolversi della situazione, che dai media viene definita alquanto seria.“