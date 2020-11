Calcio, Serie D. Missione primato per la Sanremese, alle 15:00 il big match con il Bra

Alla fine dei conti sono rimaste solamente due le partite in programma per il turno infrasettimanale in Serie D.

Bra - Sanremese (alle 15:00) e Castellanzese - Lavagnese (alle 14:30) sono infatti gli unici due incontri preservati o dai contagi da Covid-19 o non coinvolti in analisi e temponi.

Sfida comunque fondamentale sotto tanti aspetti per i matuziani in casa dei giallorossi, dato che un eventuale successo in terra piemontese permetterebbe alla truppa di Bifini di scavalcare i rivali in classifica e di ergersi, seppur in attesa degli altri recuperi, in vetta alla classifica.

Buona opportunità anche per la Lavagnese per rimpolpare la propria graduatoria, seppur la Castellanzese rappresenti un banco di prova particolarmente ostico.

A dirigere gli incontri saranno Castellone di Napoli e Palumbo di Napoli, livescore su Svsport.it.