Calcio, Veloce - Golfo Dianese. E' atteso nel pomeriggio di domani il verdetto del ricorso presentato dai granata

Sarà emesso nella giornata di domani il verdetto relativo alla querelle tra Veloce e il Golfo Dianese.

I granata hanno infatti presentato ricorso dopo non essersi presentati in campo contro i giallorossoblu, dopo che era venuto meno nel corso delle ore precedenti alla partita il numero minimo di giocatori per scendere in campo (qui l'intervista a mister Frumento).

D'altra parte il presidente del Golfo, Luca Spandre, aveva confermato la propria disponibilità a disputare l'incontro, nel caso il Giudice Sportivo si fosse espresso in tal senso.

Una situazione di stallo che verrà dipanata nel pomeriggio di domani, con la pubblicazione del comunicato ufficiale.