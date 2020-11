Sport e formazione: il Coni parteciperà al Salone Orientamenti 2020

Anche il CONI LIGURIA, grazie al progetto supportato dal Gruppo Casa della Salute, sarà presente al Salone ORIENTAMENTI 2020 (consultabile al seguente link http://www.orientamenti.regione.liguria.it/ )

Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Novembre.

Si comincia martedì 10 alle ore 15 quando Stefano Tempesti, atleta olimpionico del Settebello di Pallanuoto - per anni portiere della Pro Recco Waterpolo e oggi in forza all’Ortigia di Siracusa - sarà protagonista dell’approfondimento “Sport e Salute”. Insieme allo specialista in Medicina dello Sport Massimo Blondett, alla Nutrizionista Roberta Ravinetto e alla psicologa dello Sport Sabrina Benvenuto si parlerà di quanto lo Sport e la Salute siano due temi che viaggino parallelamente.

Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 11 novembre alle 15. “Sport e studio: conciliarli è possibile?”. Risponderanno a questa delicata domanda due campioni della Nazionale italiana di sincro e di nuoto; rispettivamente Elisa Bozzo, olimpionica e atleta della Marina Militare, e Francesco Bocciardo, medaglia d'oro ai Giochi Paraolimpici di Rio de Janeiro.

Il terzo e ultimo Webinar del CONI Liguria a Orientamenti 2020 andrà online giovedì 12 alle ore 15. Insieme alla Pattinatrice Paola Franschini, al velista Giulio Desiderato e al direttore generale di Smart Sport Marco Caroli si parlerà di Sport e lavoro.

A introdurre i lavori, come di consueto, sarà Antonio Micillo, Presidente CONI Liguria.

A moderare sarà il giornalista Matteo Sacco.