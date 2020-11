Calcio dilettantistico. Riunioni in arrivo per ogni categoria tra le società e il Comitato Regionale Ligure

Il nuovo stop ai campionati imporrà una profonda riflessione all'interno del mondo dilettantistico su come andare ad affrontare i prossimi mesi, ipotizzando la ripresa dell'attività sportiva, in tempi ragionevoli, a ridosso dell'inizio dell'anno nuovo.

Tra allenamenti, format dei campionati e altre riflessioni, il comitato Regionale Ligure ha infatti deciso di pianificare una serie di riunioni in remoto con i rappresentanti delle società, a seconda della categoria di appartenenza.

Si partirà lunedì 23 novembre con l'Eccellenza per chiudere il primo di dicembre con la Terza Categoria.

La nota federale:

Si comunica l’intenzione del Presidente Ivaldi di organizzare, nel corso delle prossime settimane, una serie di incontri “on line” con le Società al fine di valutare congiuntamente, qualora le condizioni della situazione pandemica lo consentiranno, le modalità e le tempistiche di ripresa dell’attività agonistica.





Ai predetti incontri, che si svolgeranno con il programma sotto riportato, sarà necessaria la partecipazione del Presidente della Società o, in alternativa, di un Dirigente con Delega di Rappresentanza.





Società partecipanti al Campionato di Eccellenza

Lunedì 23 novembre 2020 alle ore 18.00

Società partecipanti al Campionato di Promozione

Martedì 24 novembre 2020 alle ore 18.00

Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Girone “A”

Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 17.30

Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Girone “D”

Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 19.00

Società partecipanti al Campionato di 1° Categoria – Gironi “B” e “C”

Giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.00

Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “C” e “D”

Venerdì 27 novembre 2020 alle ore 17.30

Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “A” e “B”

Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 17.30

Società partecipanti al Campionato di 2° Categoria – Gironi “E” e “F”

Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 19.00

Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria

Martedì 01 dicembre 2020 alle ore 17.30

Le modalità per l’accesso alla piattaforma con la quale verrà organizzato ciascun incontro verranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica ufficiale della Società come rilevato dal Sistema Federale AS400. Qualora, per esigenze organizzative dei partecipanti, si rendesse necessario trasmettere le credenziali di accesso ad un indirizzo mail diverso, le Società dovranno farne richiesta, entro il giorno antecedente alla data di svolgimento dell’incontro, al seguente indirizzo di posta elettronica: crliguria.presidente@lnd.it