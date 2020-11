Calcio. La Sanremese smorza la tensioni: "Non era intenzione della società offendere la Polizia o il Comune di Sanremo"

“In nessun caso la volontà della società era quella di offendere la Polizia di Stato intesa come Istituzione, nè il Comune di Sanremo che si sta adoperando per ripristinare quanto prima l’utilizzo della Tribuna dello Stadio Comunale. Con entrambi, infatti, il rapporto è sempre stato e sempre sarà orientato al reciproco rispetto ed alla fattiva collaborazione. Ci rammarichiamo se, anche a causa della concitazione post partita, alcune dichiarazioni possano essere sembrate in contrasto con quanto sopra, poiché certamente non era quella nè l’intenzione nè l’intimo spirito con cui sono state rilasciate”.

La Sanremese interviene in relazione a quanto accaduto sabato scorso, poco prima della partita casalinga contro il Derthona e, in particolare, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto Marco Del Gratta. “Confidando di aver fatto chiarezza – prosegue la società biancoazzurra - su una questione che stava assumendo una portata certamente esagerata, ci auguriamo che il tutto, da ambo le parti, possa dirsi concluso, con l’impegno, da parte nostra, ad una maggiore attenzione alle prescrizioni pendenti sull’impianto, per quanto a volte difficilmente compatibili con la pratica sportiva, e ad ogni altra disposizione”.

“Allo stesso modo auspichiamo in futuro – termina la Sanremese - di ricevere una più attenta comunicazione, orientata al reciproco rispetto e con quel pizzico di sensibilità che riteniamo meriti chi, quotidianamente, investe le proprie risorse, umane ed economiche, per far sì che la società prosegua nel suo glorioso percorso sportivo”.