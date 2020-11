Rari Nantes Savona. Il Covid ferma il match con San Donato Metanopoli, rinviate anche Quinto - Pro Recco e Roma - Trieste

La Federazione Italiana Nuoto ha deciso di rinviare tre partite del Campionato di Serie A 1 di pallanuoto maschile tra cui quella in programma domani alle ore 15 nella piscina “Zanelli” di Savona traCarige R. N. Savona e San Donato Metanopoli Sport.

Questo il comunicato emesso dalla FIN.

In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle "Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio diCOVID-19", le prime giornate dei campionati di pallanuoto di serie A1 maschile e femminile subiscono le variazioni che seguono.

Al posto di Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste, Waterpolo Channel trasmetterà C.N.Posillipo – R.N. Florentia.

A1 maschile / 1^ giornata - sabato 7 novembre

Iren Genova Quinto – Pro Recco (A) RINVIATA

Roma Nuoto – Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

C.C. Ortigia – S.S. Lazio Nuoto (C) alle 15:00

Arbitri: Lo Dico e Schiavo; delegato Centineo

Carige R.N. Savona – San Donato Metanopoli Sport (D) RINVIATA

CN Posillipo - RN Florentia (D) alle 18:00

Arbitri: Calabrò e Pascucci; delegato Gomez

Diretta su Waterpolo Channel con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione

A1 femminile / 1^ giornata - sabato 7 novembre

CSS Verona - Bogliasco 1951 (A) alle 15:00

Arbitri: Ercoli e Romolini; delegato Bensaia

Pallanuoto Trieste - Plebiscito Padova (A) RINVIATA

L'Ekipe Orizzonte - Vela Nuoto Ancona (B) alle 11:00

Arbitri: Carmignani e D'Antoni; delegato Chimenti

Lifebrain SIS Roma - RN Florentia (B) alle 18:00

Arbitri: Braghini e Ricciotti; delegato Severo