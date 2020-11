Rari Nantes Savona: una sospetta positività al Covid19 a poche ore dall'inizio del campionato

Un caso sospetto di Covid 19 all'interno della Rari Nantes Savona.

In attesa di accertamenti, il club biancorosso ha intrapreso l'iter procedurale del caso, come confermato dalla stessa società, attesa sabato dall'esordio in campionato contro il San Donato Metanopoli.

La nota:

La Rari Nantes Savona comunica che questa mattina sono stati effettuati

i tamponi alla 1^ Squadra di Pallanuoto ed ai dirigenti che prenderanno

parte all'incontro di Campionato di sabato 7 novembre.

Gli esiti dei tamponi hanno evidenziato un caso di sospetta positività

che è stato immediatamente segnalato all'autorità sanitaria competente

come prescritto dalla normativa vigente.