Calcio, Soccer Borghetto. Si va avanti, un'ora a settimana. Il presidente Ferrara: "Ci permette di stare insieme e non staccare definitivamente la spina"

Un'ora attività motoria appare come un piccolo granello di sabbia rispetto al canonico tran tran di una settimana pre pandemia, ma il Soccer Borghetto ha voluto comunque preservare quanto meno il proprio spirito di gruppo durante questa pausa forzata dai campionato. Un piccolo segnale, ma comunque apprezzabile, da parte della società del presidente Andrea Ferrara.

"Diciamo - esordisce il massimo dirigente biancorosso - che un'ora alla settimana non può ovviamente fare la differenza sotto l'aspetto atletico, ma probabilmente fa bene a tutti ritrovarsi in un momento mentalmente così complicato.

Tutti quanti pensavamo di ripartire e non fermarci più, invece abbiamo dovuto fare i conti con la realtà. Ovviamente i ragazzi rispettano tutti i protocolli, non accedendo agli spogliatoi e rispettando il distanziamento, però quanto meno a livello aggregativo ci permette di dare una flebile continuità.

Proposte per la riunione con la Federazione? Martedì avremo Consiglio e ne discuteremo. Non ho la presunzione di avere la verità in tasca o di ergermi a salvatore della patria solo per un'ora di allenamento a settimana, ma credo che i problemi che stanno colpendo i dilettanti siano piuttosto comuni e uniformi in tutte le società".