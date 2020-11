Calcio, Savona. Il campo è lontano, ma sono tanti i temi sul banco biancoblu

Quando si tornerà sul rettangolo verde è difficile ipotizzarlo nel pieno della seconda ondata pandemica, ma è fuori di dubbio che, anche senza calcio giocato, sarà un periodo comunque intenso per l'Asd Savona.

Restando alle dinamiche di campo, la pausa potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per quanto concerne le operazioni di rafforzamento dell'organico.

La rosa di mister Cattardico dovrà essere necessariamente implementata per puntare con decisione al salto di categoria, complice anche una concorrenza di buon livello: in primis per avere ricambi di qualità, in caso di possibili infortuni e di squalifiche, ma anche per preservare al meglio il processo di crescita dei tanti giovani interessanti in organico.

Il ds Arcuri avrà modo di rimettere mano alla rosa dopo appena quattro partite, vista la riapertura delle liste a dicembre: un tempo particolarmente stretto, forse anche troppo, dato che lo sviluppo della stagione ancora particolarmente acerbo potrebbe ritardare la maturazione di determinate trattative, anche da categorie superiori. La grande arma resta il fascino della piazza e le buone fondamenta create in estate, con giocatori pronti a rinunciare anche a categorie superiori pur di indossare lo scudetto biancoblu.

Uno scudetto che, dagli ultimi rumor, risulterebbe troppo simile a quello del Savona Fbc, per il quale è in pieno svolgimento l'iter fallimentare (con la visita dell'ex amministratore unico, Sergio Sgubin, nel corso della passata settimana). Dai piani alti della Federazione sarebbe arrivato anche l'invito a cambiare la denominazione sociale, anch'essa troppo similare a quella precedente.

Resta da capire perchè queste osservazioni non siano arrivate al momento dell'iscrizione estiva del club del presidente Grenno, quando la sorte del Savona Fbc appariva ormai segnata.