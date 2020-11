Solo due partite a referto nei recuperi di Serie D.

girone C successo largo e mai in discussione per la Virtus Bolzano, pronta a calare il poker sul Cartigliano con la tripletta di Kaptina e il gol di Rabija.

Nel gruppo E colpo esterno per il Follonica Gavorrano in casa del Trastevere.

Ospiti in vantaggio con Angelo Lombardi, ex Savona, il cui gol è stato riequilibrato da Sannipoli a fine della prima frazione. Al 16' della ripresa il gol partita dei toscani con Dierna.