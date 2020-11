Calcio, Serie D: inizia il travagliato percorso dei recuperi, tante partite nuovamente posticipate. Il girone A torna in campo

Il campionato è stato sospeso dopo l'ultimo Dpcm emanato nel cuore della settimana, ma la Serie D proseguirà per tutto novembre con l'obiettivo di riassorbire il maggior numero di recuperi.

Oggi non toccherà al girone A, con Vado, Sanremese e Imperia, pronte a scendere in campo, salvo intoppi nel prossimo fine settimana.

L'incognita di rinviare anche i recuperi resta sul piatto come testimoniano le tante partite nuovamente posticipate negli altri raggruppamenti.

Nel Girone C si giocano Virtus Bolzano-Cartigliano e Trastevere-Follonica Gavorrano.

I recuperi della 5^ giornata dei gironi B e D Breno-Tritium e Prato-Ghivizzano Borgoamozzano, in programma l’8 novembre, sono stati rinviati rispettivamente al 18 ed al 22 novembre. Il primo incontro non si giocherà per la decorrenza dei termini di isolamento fiduciario stabilito dalle ASL competenti a seguito di contagi accertati la scorsa settimana così come previsto dal protocollo sanitario. La seconda gara è stata rinviata a seguito della decisione dell’ASL di pertinenza che ha precluso lo spostamento della squadra ospite.

I recuperi della 5^ giornata dei gironi B e F Desenzano Calvina-Sona e Real Giulianova-Cynthialbalonga, in programma l’8 novembre, sono stati rinviati rispettivamente al 22 novembre ed a data da destinarsi per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra.

A seguito di tali variazioni sono state riprogrammate tre partite. Il recupero della 6^ giornata del girone B Crema-Breno, in calendario il 18 novembre, si gioca il 22 novembre. I recuperi della 6^ giornata del girone D Ghivizzano-Pro Livorno e Correggese-Prato, in programma il 22 novembre, sono stati rinviati a data da destinarsi.