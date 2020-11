Calcio. Liguria in zona arancione, la Veloce sospende per due settimane tutte le attività

Il comunicato del club savonese:

Preso atto della nuova classificazione della Regione Liguria fra le c.d. “zone arancioni” a partire dall’11.11 p.v., con tutto il rammarico ed il dispiacere possibile la nostra Società ha deciso, a partire dalla medesima data dell’11.11.2020, di sospendere al momento per due settimane l’intera attività della Società.



Tale decisione è tanto sofferta, quanto ponderata ed è stata assunta con la consapevolezza che in questo momento così critico debbano necessariamente prevalere il buon senso e la prudenza e ciò onde evitare di mettere a repentaglio la salute dei nostri ragazzi, dei loro famigliari, dei nostri misters e di tutti quanti si adoperano quotidianamente per lo svolgimento delle nostre attività.



Quando la situazione epidemiologica migliorerà, saremo pronti a ripartire con gli allenamenti con ancora più entusiasmo di prima!!!



Certi che tutti comprenderanno la ratio di questa decisione auspichiamo di tornare quanto prima sui terreni di gioco.



Il Consiglio Direttivo FBC Veloce 1910