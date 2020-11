Calcio, Prima Categoria A2. All'insegna della gioventù la nuova stagione dello Speranza, Simone Contatore: "Intrapresa questa strada per la grande passione verso il calcio"

La Liguria si appresta a “cambiare colore”, da domani si passerà dall’area gialla all’arancione, alzando di fatto lo stato di allerta per il Covid-19. Resteranno comunque permessi gli spostamenti da un comunque all’altro per effettuare gli allenamenti individuali presso di centri sportivi, anche se non tutte le società del savonese hanno deciso di proseguire l’attività. Tra queste c’è lo Speranza, come confermato dal vice-allenatore Simone Contatore:

“La società ha deciso di interrompere gli allenamenti, non poter utilizzare gli spogliatoi, l’incertezza di una possibile ripresa e il continuo peggiorare dell’epidemia ci hanno portato a questa decisione. Reputo la sospensione dei campionati la cosa più giusta, chi gioca nei dilettanti per vivere deve lavorare e non può permettersi di assentarsi da quello per un divertimento. Non penso che a dicembre torneremo a giocare, ad essere sincero non credo manco a gennaio, spero comunque che tutto possa andare per il meglio e che si torni a giocare quanto prima.”

I rossoverdi hanno attuato una grande rivoluzione in estate, la seconda consecutiva dopo quella della passata stagione: “Abbiamo cambiato tanto, la giovane rosa dello scorso anno è stata ulteriormente ringiovanita. Abbiamo perso tanti titolari, più della metà, ma li abbiamo sostituiti con giovani di grande qualità. L’inizio di stagione è stato un po’ in salita, il poco tempo a disposizione ci ha portato a fare i vari esperimenti in Coppa, ma con il passare delle settimane la squadra sta migliorando. In campionato siamo partiti con il piede sbagliato, abbiamo affrontato una corazzata come l’Olimpia Carcarese e questo non ci ha agevolato. Nelle ultime tre sfide siamo invece cresciti, tanto da poter anche meritare i tre punti. Questi non sono arrivati, ma sono certo che con la voglia che mettono questi ragazzi la salvezza non sia un obiettivo impossibile, sarà una bella lotta, ma noi diremo la nostra.”

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, nonostante la giovane età, Simone ha fin da subito iniziato ad allenare: “E’ iniziato tutto appena ho decido di smettere, il calcio è la mia passione e non potevo abbandonarlo. Ho iniziato come vice di Quintavelle nei 2005, poi insieme a Falcone abbiamo preso i 2009, mentre oggi alleno anche i 2006. Ho intrapreso la strada della prima squadra per accrescere le mie conoscenze, lavorare con mister Calcagno è molto stimolante, ci confrontiamo su tutto e abbiamo un grande feeling. Tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni mi hanno lasciato qualcosa, cerco di prendere qualcosa da tutti, portando comunque avanti la mia idea di calcio. La laura in scienze motorie mi sta servendo molto con i bambini e con la magistrale che sto ultimando sono certo che la mia formazione sarà ancora più completa. Sto inoltre prendendo il patentino da allenatore Uefa C, un ulteriore passo per arricchire le mie conoscenze.”