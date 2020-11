Calcio. Vado, prove di normalità in vista del recupero di sabato contro il Derthona

Riprendere la classica settimana di allenamenti in vista della partita di campionato nel weekend rappresenta sicuramente un piccolo bagliore di luce in mezzo a tante difficoltà e incertezze che stanno attraversando tutte le società dilettantistiche, dalla Serie D alla Terza Categoria.

Ed è proprio la D che, pur avendo interrotto il campionato, cerca in qualche modo di proseguire il proprio cammino con i recuperi delle tante gare rinviate fin qui a causa del Covid.

Tra queste spicca anche Vado-Derthona, originariamente ricalendarizzata domenica 15 novembre, prima della comunicazione ufficiale, giunta pochi minuti fa, che anticipa la sfida tra rossoblu e piemontesi a sabato 14, con fischio d'inizio alle ore 15.00.

La squadra di mister Tarabotto, ferma ormai dallo scorso 11 ottobre (sconfitta 2-1 a Saluzzo), prosegue gli allenamenti in vista di un trittico di gare da disputare in soli sette giorni, nella speranza che il virus non condizioni nuovamente il regolare svolgimento dei recuperi.